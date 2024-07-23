WP узнала, что Трамп предлагал Кеннеди-младшему пост в администрации

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предлагал независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомые с переговорами.

По их словам, Трамп предложил Кеннеди курировать вопросы здравоохранения и медицины. Он мог получить должность на уровне кабинета министров, либо пост, который не утверждает сенат, добавили собеседники газеты. При этом советники Трампа заявили, что Кеннеди не подойдет на эту должность, поскольку выступал против вакцинации.

По словам источников издания, переговоры завершились без определенности. Они добавили, что разговор состоялся через несколько часов после покушения на Трампа.

Кеннеди-младший подтвердил WP, что общался с Трампом, но не раскрыл содержание беседы. Он отметил, что никто из Демократической партии не обращался к нему за последние 18 месяцев. Политик подчеркнул, что намерен продолжать свою избирательную кампанию, «чтобы победить».

В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты от Демократической партии, но после выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата. Он позиционирует себя как правдоруб и обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».