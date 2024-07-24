В Мелитополе прогремели взрывы

Рогов: ПВО отработала по украинским беспилотникам в Мелитополе

Три взрыва прогремели в Мелитополе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Перед взрывами были слышны звуки работающих моторов, характерные для пролетающих беспилотников.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что причина взрывов — работа противовоздушной обороны по украинским дронам.

«В районе Мелитополя наша ПВО отработала по группе БПЛА <...>, летящих курсом на юго-восток — в сторону Ростовской области и Краснодарского края», — рассказал Рогов. Он уточнил, что было не менее четырех «отработок» ПВО.

В феврале 2022 года, почти сразу после начала военной операции, российские военные взяли под полный контроль Мелитополь. Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Регион вошел в состав России в сентябре 2022 года.