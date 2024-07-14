В Харькове прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». Публикации появились около 22:20 мск.

В регионе действует воздушная тревога. «Суспільне» позднее сообщило о повторном взрыве. По информации издания, он прозвучал около 22:30 мск.

Местные власти пока не комментировали эту информацию.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.