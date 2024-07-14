В Харькове прогремели взрывы
В Харькове раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». Публикации появились около 22:20 мск.
В регионе действует воздушная тревога. «Суспільне» позднее сообщило о повторном взрыве. По информации издания, он прозвучал около 22:30 мск.
Местные власти пока не комментировали эту информацию.
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