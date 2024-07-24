МЧС: в Москве загорелась квартира на седьмом этаже, четыре человека спасены

В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры

На юго-западе Москвы на улице Молодежная загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак, огонь охватил 200 кв. м. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов, еще четверых спасатели достали из горящей квартиры. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара возросла до 2 тыс. кв. м, в тушении приняли участие более 150 специалистов и 46 единиц техники.

По данным Shot, рядом с домом, где горит квартира, находятся несколько скорых, реанимация и пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.

17 июля в центре Москвы произошел сильный пожар. На Пресненском валу загорелось здание Центра цифровизации образования, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По данным телеканала «360», пожар также начался на чердаке.