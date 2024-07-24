В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры
На юго-западе Москвы на улице Молодежная загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак, огонь охватил 200 кв. м. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов, еще четверых спасатели достали из горящей квартиры. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара возросла до 2 тыс. кв. м, в тушении приняли участие более 150 специалистов и 46 единиц техники.
По данным Shot, рядом с домом, где горит квартира, находятся несколько скорых, реанимация и пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.
17 июля в центре Москвы произошел сильный пожар. На Пресненском валу загорелось здание Центра цифровизации образования, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По данным телеканала «360», пожар также начался на чердаке.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина