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В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка»

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка»
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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание, сообщает пресс-служба МЧС. Пожар произошел в гостинице «Птичка», рассказали РБК в учреждении.

«Горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле двухэтажного административного здания», — говорится в публикации МЧС. До прибытия пожарных на улицу успели самостоятельно выйти 40 человек. Информации о пострадавших нет.

Пожар локализовали на площади 100 кв. м.

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17 июля в Москве загорелся Центр цифровизации образования. Тогда обошлось без погибших и пострадавших. Здание самостоятельно покинули 100 человек.

Теги
Москва возгорание гостиница кровля МЧС
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