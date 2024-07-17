 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В центре Москвы загорелся Центр цифровизации образования

Крупный пожар произошел в Центре цифровизации образования в центре Москвы. МЧС со ссылкой на администрацию здания сообщило, что людей внутри нет, информации о пострадавших не поступало. Движение на Пресненском Валу перекрыли

В центре Москвы загорелся Центр цифровизации образования
Video

В центре Москвы произошел сильный пожар, пишут ТАСС и телеграм-канал Baza.

«На Пресненском Валу горит здание Центра цифровизации образования. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — сказал собеседник агентства.

Источник «360» сообщает, что возгорание административного здания началось на чердаке. По данным ТАСС, до приезда пожарных проводилась эвакуация.

Центр цифровизации образования расположен по адресу: Пресненский Вал, дом 1, рядом со станцией метро «Улица 1905 года». Госорганизация обеспечивает функционирование информационных систем столичного департамента образования и науки, а также курирует развитие инфраструктуры в образовательных организациях.

Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Движение по улице Пресненский Вал перекрыли на время работы экстренных служб.

В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого
Общество

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, ссылаясь на слова представителей администрации, внутри людей нет. «По прибытии пожарно- спасательных подразделений на место вызова происходит загорание на кровле здания», — отметили там.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Москва Пожар МЧС пожарные
Материалы по теме
В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого
Общество
Пожарный получил осколочные ранения при атаке дрона в Курской области
Политика
При пожаре на базах отдыха под Новороссийском пострадали два человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17:38
Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции Спорт, 20:18
Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации Политика, 20:06
На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет Общество, 20:03
Сочи обогнал Москву по ценам на аренду жилья Недвижимость, 20:02
В «Сириусе» загорелась кровля недостроенного концертного зала. Видео Общество, 19:57
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 19:49
Выступление Лаврова в ООН прервали крики Политика, 19:46
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Футболиста сборной Японии задержали по подозрению в сексуальном насилии Спорт, 19:41
«Каролина» расторгнет контракт с чемпионом НХЛ Евгением Кузнецовым Спорт, 19:34
Пляжный волейбол: чем запомнились матчи финального этапа Кубка России Спорт, 19:25
Немцу дали почти семь лет за поставку в Россию деталей для дронов Политика, 19:24
За ошибочно унаследованное жилье впервые расплатилась нотариальная палата Недвижимость, 19:21
В Ленобласти четыре человека погибли в ДТП с «Ласточкой» Общество, 19:18
«Само пройдет»: как уговорить близкого пойти к врачу Pro, 19:07