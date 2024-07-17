В центре Москвы загорелся Центр цифровизации образования
В центре Москвы произошел сильный пожар, пишут ТАСС и телеграм-канал Baza.
«На Пресненском Валу горит здание Центра цифровизации образования. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — сказал собеседник агентства.
Источник «360» сообщает, что возгорание административного здания началось на чердаке. По данным ТАСС, до приезда пожарных проводилась эвакуация.
Центр цифровизации образования расположен по адресу: Пресненский Вал, дом 1, рядом со станцией метро «Улица 1905 года». Госорганизация обеспечивает функционирование информационных систем столичного департамента образования и науки, а также курирует развитие инфраструктуры в образовательных организациях.
Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Движение по улице Пресненский Вал перекрыли на время работы экстренных служб.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, ссылаясь на слова представителей администрации, внутри людей нет. «По прибытии пожарно- спасательных подразделений на место вызова происходит загорание на кровле здания», — отметили там.
Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.
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