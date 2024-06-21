В Калининградской области загорелось рыболовецкое судно

Фото: МЧС России по Калининградской области

Пожар произошел на рыболовецком судне в Калининградской области, сообщило МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел во время ремонта в сухом доке в городе Светлом (27 км от Калининграда). Тушением занимаются 43 пожарных и 11 единиц техники, добавили в МЧС.

Информация о пострадавших не приводится.

В середине марта несколько человек пострадали при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Два члена экипажа получили ожоги, еще двоих госпитализировали с переохлаждением.

В начале года пожар случился в Калининграде на пришвартованном на Правой набережной траулере «Захар Сорокин». Задымление случилось при производстве сварочных работ.