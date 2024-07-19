В Белгородской области объявили опасность атаки дронов

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщило региональное управление МЧС. Местных жителей призвали быть бдительными.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Накануне при атаке на белгородские села Черемошное и Березовка. В результате пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения, женщина — ссадины и ушибы.

Глава Белгородской области Вячаслав Гладков рассказал, что с начала военной операции погибли более 200 жителей региона, свыше 1,1 тыс. человек пострадали. Около 2,5 тыс. жителей покинули свои дома из-за регулярных обстрелов и находятся в пунктах временного размещения как в регионе, так и в других городах — Воронеже, Ярославле, Туле и Владимире.