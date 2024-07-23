 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне

Гладков: мужчина проигнорировал табличку об опасности, подорвался и погиб

Мужчина в Краснояружском районе Белгородской области проник в опасную зону, проигнорировав табличку с предупреждением, и подорвался на взрывоопасном предмете, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчину не остановила ни табличка «Опасная зона. Проход запрещен», ни колючая проволока. От полученных ранений он погиб на месте. Гладков напомнил жителям Белгородской области, что все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для сохранения безопасности граждан.

«Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания», — отметил Гладков.

Белоусов обсудил с Гладковым меры по защите белгородцев
Политика
Андрей Белоусов

В начале июля мирный житель Горловки в ДНР погиб, подорвавшись на суббоеприпасе. Как сообщил мэр города Иван Приходько, суббоприпасом было взрывное устройство типа «колокольчик».

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков самоподрыв
Материалы по теме
В Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты в парке
Политика
На Украине неизвестный попытался взорвать здание военкомата
Политика
В двух населенных пунктах Белгородской области взорвались дроны ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне Политика, 00:36
В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины Политика, 00:08
Приложение Avito вернулось в AppStore Технологии и медиа, 00:08
«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов Политика, 00:00
Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера Политика, 23 июл, 23:50
В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне Общество, 23 июл, 23:36
Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода Технологии и медиа, 23 июл, 23:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путину подарили дамасский меч Политика, 23 июл, 23:20
Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже Общество, 23 июл, 23:03
Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля Общество, 23 июл, 22:54
На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации Политика, 23 июл, 22:29
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады Спорт, 23 июл, 22:24
Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США Политика, 23 июл, 22:10
Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries Технологии и медиа, 23 июл, 22:10