В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне

Мужчина в Краснояружском районе Белгородской области проник в опасную зону, проигнорировав табличку с предупреждением, и подорвался на взрывоопасном предмете, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчину не остановила ни табличка «Опасная зона. Проход запрещен», ни колючая проволока. От полученных ранений он погиб на месте. Гладков напомнил жителям Белгородской области, что все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для сохранения безопасности граждан.

«Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания», — отметил Гладков.

В начале июля мирный житель Горловки в ДНР погиб, подорвавшись на суббоеприпасе. Как сообщил мэр города Иван Приходько, суббоприпасом было взрывное устройство типа «колокольчик».