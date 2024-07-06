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Военная операция на Украине ,  
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В Горловке погиб мужчина, подорвавшись на суббоеприпасе

Сюжет
Военная операция на Украине

Мирный житель Горловки Донецкой области погиб, подорвавшись на суббоеприпасе, сообщает мэр Иван Приходько.

«Мирный горловчанин скончался от ран, полученных вследствие подрыва на суббоеприпасе ВФУ типа «колокольчик» в селе Озеряновка», — написал он в телеграм-канале.

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В Брянской области два человека подорвались на мине
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В городе Шебекино Белгородской области 10 июня на мине подорвались четыре человека — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Оператора и еще одного раненого доставили в больницу. Двух пострадавших отправили на амбулаторное лечение, сообщил тогда губернатор области Вячеслав Гладков.

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Теги
Военная операция на Украине Горловка погибший
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