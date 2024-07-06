В Горловке погиб мужчина, подорвавшись на суббоеприпасе

Мирный житель Горловки Донецкой области погиб, подорвавшись на суббоеприпасе, сообщает мэр Иван Приходько.

«Мирный горловчанин скончался от ран, полученных вследствие подрыва на суббоеприпасе ВФУ типа «колокольчик» в селе Озеряновка», — написал он в телеграм-канале.

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В городе Шебекино Белгородской области 10 июня на мине подорвались четыре человека — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Оператора и еще одного раненого доставили в больницу. Двух пострадавших отправили на амбулаторное лечение, сообщил тогда губернатор области Вячеслав Гладков.