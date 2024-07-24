«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов
«Единая Россия» проводит оценку портфеля своих партийных проектов, в ближайшее время будут предложены подходы для их более четкого структурирования, сообщил журналистам врио генерального секретаря партии Владимир Якушев.
Сейчас в партии реализуются 23 федеральных проекта, в том числе «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Городская среда», «Защита животного мира», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Новая школа» и другие. По данным сайта партии, проектами охвачены все регионы России. В рамках каждого проекта создан общественный совет, возглавляемый председателем. Кроме того, за каждым проектом закреплен координатор, как правило, это депутат Госдумы.
Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России» 15 июня, его назначил лидер партии Дмитрий Медведев. Официально в должности его утвердит съезд партии. С 2020 года Якушев занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, сейчас он совмещает обе должности.
Якушев сменил на посту секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который занимал должность с октября 2017 года. В начале июня президент Владимир Путин назначил Турчака врио главы республики Алтай.
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