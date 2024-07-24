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Политика ,  
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«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов

Работы ведутся в рамках нацпроекта &laquo;Безопасные качественные дороги&raquo;
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Единая Россия» проводит оценку портфеля своих партийных проектов, в ближайшее время будут предложены подходы для их более четкого структурирования, сообщил журналистам врио генерального секретаря партии Владимир Якушев.

Сейчас в партии реализуются 23 федеральных проекта, в том числе «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Городская среда», «Защита животного мира», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Новая школа» и другие. По данным сайта партии, проектами охвачены все регионы России. В рамках каждого проекта создан общественный совет, возглавляемый председателем. Кроме того, за каждым проектом закреплен координатор, как правило, это депутат Госдумы.

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Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России» 15 июня, его назначил лидер партии Дмитрий Медведев. Официально в должности его утвердит съезд партии. С 2020 года Якушев занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, сейчас он совмещает обе должности.

Якушев сменил на посту секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который занимал должность с октября 2017 года. В начале июня президент Владимир Путин  назначил Турчака врио главы республики Алтай.

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