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Политика ,  
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Медведев назначил уральского полпреда на место Турчака в «Единой России»

Турчака вскоре после партийных праймериз отправили руководить Алтаем. На его место придет Владимир Якушев, которого в мае Путин переназначил полпредом на Урале
Владимир Якушев
Владимир Якушев (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, передает «Интерфакс».

Согласно уставу партии, Якушев займет должность по результатам съезда и обновления состава партийного генсовета.

Прежде эту должность занимал Андрей Турчак, которого президент в начале июня назначил руководить Алтаем. Кремль тогда опубликовал кадры встречи президента и Турчака в режиме видеоконференции, хотя с другими кандидатами на пост врио глав регионов в последние дни Путин встречался лично. В конце разговора Турчак попросил Путина о личной встрече, чтобы сделать подробный доклад по ситуации в регионе, — с такой просьбой ни один из предыдущих назначенцев не выступал.

В рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года, составленном «РИА Рейтинг», Алтай вместе с Тывой и Хакасией заняли последние строчки. В рейтинге регионов страны по качеству жизни за прошлый год — 80-е место.

Турчак был секретарем генсовета партии с 2017 года. Последним крупным событием в ЕР с его участием стали праймериз, завершившиеся 26 мая. На них не слишком успешно выступили участники военной операции — в столице никто из них не победил.

Якушев в 2005 году возглавил Тюменскую область после ухода тогдашнего губернатора региона Сергея Собянина на пост руководителя администрации президента. Этот пост Якушев занимал до 2018-го. Затем он занимал должность министра строительства и ЖКХ, а полпредом в Уральском федеральном округе стал в ноябре 2020-го. В этом мае президент переназначил его на должность.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Владимир Якушев Уральский федеральный округ Единая Россия Андрей Турчак
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

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