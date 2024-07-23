Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Пожарные потушили пожар, который возник на пароме после удара дрона в порту «Кавказ». Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах и морские службы региона.

Беспилотники атаковали паромное судно в порту утром 23 июля, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", - писал он. По его словам, всем оказывают необходимую помощь.

После удара начался пожар, угрозы распространения огня не было.

Во время удара бпла пострадали пять человек.