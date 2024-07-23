Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона
Пожарные потушили пожар, который возник на пароме после удара дрона в порту «Кавказ». Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах и морские службы региона.
Беспилотники атаковали паромное судно в порту утром 23 июля, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", - писал он. По его словам, всем оказывают необходимую помощь.
После удара начался пожар, угрозы распространения огня не было.
Во время удара бпла пострадали пять человек.
Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.
Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста.
Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.