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ТАСС узнал о дате спуска на воду российского ракетного катера «Ступинец»

Большой ракетный катер проекта 1241.1Т &laquo;Ступинец&raquo; Каспийской флотилии ВМФ РФ (слева) в акватории порта Махачкалы
Большой ракетный катер проекта 1241.1Т «Ступинец» Каспийской флотилии ВМФ РФ (слева) в акватории порта Махачкалы (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Новый российский ракетный катер «Ступинец», оснащенный ракетами Х-35, будет спущен на воду на судостроительном заводе «Вымпел» к Дню Военно-морского флота (ВМФ), который в этом году отмечают 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официального подтверждения информации пока нет.

По данным источника, основное ударное оружие катера «Ступинец» проекта 12418 — противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ракетами Х-35.

Катер войдет в состав Каспийской флотилии и в случае необходимости будет переброшен в Азовское или Черное море. Он сможет усилить Черноморский флот и заменит одноименный катер проекта 1241, который служил в составе Каспийской флотилии до 2023 года.

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В начале июля «Известия» сообщили, что «Ступинец» в ближайшее время войдет в состав Каспийской флотилии, его экипаж уже сформирован и находится на судостроительном заводе.

Катер предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота.

В 2024 году парад к Дню ВМФ в нескольких российских городах пройдет в усеченном виде. Так, в Кронштадте впервые за восемь лет отменили морскую часть парада, в Новороссийске в целях безопасности власти решили вовсе не проводить торжественные мероприятия к Дню ВМФ.

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Теги
ВМФ судостроительный завод судостроение ракетный комплекс
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