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Общество ,  
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Ехавший в Турции с МотоТаней байкер опубликовал прощальный пост про нее

Фото: serghardikov / Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанна экстремистской и запрещена в России)
Фото: serghardikov / Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанна экстремистской и запрещена в России)

Российский байкер Сергей Хардиков опубликовал прощальный пост про мотоциклистку Татьяну Озолину (более известна как МотоТаня), которая разбилась в аварии в Турции.

В своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Хардиков опубликовал темную заставку с горящей свечей и подписью — «Вечного сезона, вдохновительница». В следующем сторис он сообщил, что открыт сбор средств для семьи погибшей мотоциклистки.

Блогер «МотоТаня» погибла в ДТП в Турции
Общество
Фото:mototanya / VK

МотоТаня ехала по Турции с турецким мотоциклистом Онуром Обутом и Сергеем Хардиковым, следует из ее последних постов в социальных сетях. Авария произошла на трассе Милас — Секе недалеко от города Бодрум. Мотоциклисты ехали из Измира. Турецкое издание Milas Karya Haber сообщало, что авария произошла, когда столкнулись МотоТаня и Онур Обут. Турецкий байкер получил травмы, его госпитализировали. Татьяна Озолина умерла на месте аварии.

Ехавший в Турции с МотоТаней байкер опубликовал прощальный пост про нее
Video

Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — более 960 тыс. У нее остался 13-летний сын.

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