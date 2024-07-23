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Блогер «МотоТаня» погибла в ДТП в Турции

У девушки было почти 2 млн подписчиков на YouTube. Она столкнулась с турецким мотоблогером: тот получил травмы, а россиянка скончалась на месте
Фото: mototanya / VK
Фото: mototanya / VK

Российская мотоциклистка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как «МотоТаня», погибла в ДТП у турецкого города Милас, сообщает Milas Karya Haber.

Как уточняет издание, Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом на трассе Милас-Секе на юго-западе страны. С ними был еще один байкер, но он не попал в ДТП, все трое ехали из Измира в Бодрум.

Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в больницу, а девушка скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной аварии могла стать потеря управления.

Озолина купила первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — более 960 тыс. человек.

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София Шошина София Шошина
ДТП Турция мотоцикл блогеры
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