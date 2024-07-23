В сообществе мотоциклистов подтвердили гибель блогера МотоТани в Турции

Московское сообщество мотоциклистов подтвердило гибель в ТП в Турции блогера Мототаня. Об этом сообщил во «ВКонтакте» руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

«МотоТани больше нет. Очень грустно это писать… Несколько часов назад произошло ДТП в Турции, в котором погибла известный блогер Татьяна Озолина», — говорится в сообщении.

По словам Иванова, вряд ли хоть один мотоциклист в стране был равнодушен к МотоТане. «Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память», — добавил он.

Российская мотоциклистка-блогер погибла 22 июля в ДТП у турецкого города Милас. Она столкнулась с турецким мотоблогером: тот получил травмы, а россиянка скончалась на месте.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать потеря управления.

Озолина купила свой первый мотоцикл в 2014 году и завела блог. На ее YouTube-канал подписаны почти 2 млн человек, а на Instagrаm (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — более 960 тыс. У нее оставлся 13-летний сын.