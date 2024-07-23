Заседание по делу убийства Талькова назначили на 31 июля

Слушания по существу дела об убийстве Талькова назначили на 31 июля

Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова на 31 июля.

Карточка дела опубликована на сайте суда, после проведения предварительного слушания 23 июля в ней указали дату нового заседания.

Дело об убийстве артиста Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал 11 июля. Подсудимым по нему проходит директор певца Валерий Шляфман. Его будут судить заочно. Бывшего менеджера Талькова обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР — ответственность за приготовление к преступлению и п. «д» ст. 102 — умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом.

В 1992 году продюсер скрылся от следствия и уехал в Израиль, из-за чего производство по уголовному делу приостановили. Его возобновили в 2018 году благодаря изменениям в законодательстве и судебной практике. В ходе изучения дела были проанализированы допросы свыше 150 свидетелей, в том числе артистов, работников «Юбилейного» и сотрудников правоохранительных органов, присутствующих на месте убийства Талькова.

По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.