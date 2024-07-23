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Заседание по делу убийства Талькова назначили на 31 июля

Слушания по существу дела об убийстве Талькова назначили на 31 июля
Игорь Тальков
Игорь Тальков (Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова на 31 июля.

Карточка дела опубликована на сайте суда, после проведения предварительного слушания 23 июля в ней указали дату нового заседания.

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Игорь Тальков

Дело об убийстве артиста Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал 11 июля. Подсудимым по нему проходит директор певца Валерий Шляфман. Его будут судить заочно. Бывшего менеджера Талькова обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса РСФСР — ответственность за приготовление к преступлению и п. «д» ст. 102 — умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих людей способом.

В 1992 году продюсер скрылся от следствия и уехал в Израиль, из-за чего производство по уголовному делу приостановили. Его возобновили в 2018 году благодаря изменениям в законодательстве и судебной практике. В ходе изучения дела были проанализированы допросы свыше 150 свидетелей, в том числе артистов, работников «Юбилейного» и сотрудников правоохранительных органов, присутствующих на месте убийства Талькова.

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Игорь Тальков

По данным следствия, в октябре 1991 года во время концерта в «Юбилейном» вооруженный охранник певицы Азизы Малахов спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Телохранители Талькова пытались остановить Малахова, Шляфман вырвал из его рук револьвер. Продюсер намеревался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова. Оружие он спрятал в бачке унитаза в гримерной артиста.

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Теги
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