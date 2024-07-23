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Песков назвал песни Shaman попадающими в яблочко

Песков: песни Shaman попали в яблочко
Певец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Песни певца Shaman (Ярослава Дронова) попали в яблочко общественных настроений, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал присвоение Shaman звания заслуженного артиста. Накануне указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«И это встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество. Поэтому, конечно, это творчество важно. Главное, что оно стало любимо многими и многими в нашей стране», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь ответил на вопрос, знает ли президент музыку певца. По словам Пескова, он не думает, «что он совсем глубоко знаком с творчеством [Shaman]» (цитата по ТАСС).

Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России
Общество
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов)

Shaman приобрел широкую популярность в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем» и «Я русский». Певец является и автором текстов песен.

В 2023 году артист стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В начале июля 2024-го, после введения против Дронова европейских санкций, YouTube заблокировал его канал. После этого Shaman устроил концерт у посольства США в Москве.

Согласно тексту указа о присвоении певцу звания заслуженного артиста России, Дронов внес большой вклад «в развитие отечественной культуры и искусства».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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