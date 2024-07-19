Певец Shaman устроил концерт у посольства США из-за блокировки в YouTube

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Shaman (Ярослав Дронов) организовал митинг-концерт у посольства США в Москве. Он назвал мероприятие ответом на блокировку аккаунтов на YouTube — своего и других российских исполнителей. На здание посольства также спроецировали изображение российского флага.

Видеохостинг заблокировал страницу Shaman в начале июля, после того, как он попал под санкции ЕС. С YouTube была также удалена страница Полины Гагариной, против которой также ввели ограничения.

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