Певец Shaman устроил концерт у посольства США из-за блокировки в YouTube
Певец Shaman (Ярослав Дронов) организовал митинг-концерт у посольства США в Москве. Он назвал мероприятие ответом на блокировку аккаунтов на YouTube — своего и других российских исполнителей. На здание посольства также спроецировали изображение российского флага.
Видеохостинг заблокировал страницу Shaman в начале июля, после того, как он попал под санкции ЕС. С YouTube была также удалена страница Полины Гагариной, против которой также ввели ограничения.
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