Обвиняемая в убийстве своего сына пермячка заявила, что сделала это из-за долгов

Обвиняемая в убийстве сына в Перми раскрыла мотивы своего поступка

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Жительница Перми, обвиняемая в убийстве сына, тело которого она спрятала в чемодан, заявила, что сделала это из-за собственных долгов. Об этом со ссылкой на управление Следственного комитета по Пермскому краю сообщило «РИА Новости».

По информации агентства, 34-летняя Ирина Шатова, мать ребенка, планировала свести счеты со своей жизнью из-за финансовых задолженностей и убила 9-летнего сына, чтобы он «не оставался один».

Она признала вину на одном из допросов, женщине предъявлено обвинение по ст. 105 ч. 2. (убийство малолетнего). По ходатайству следствия Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд отправил Шатову в СИЗО на 1 месяц и 30 суток, сообщил «РБК Пермь».

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина удушила ребенка, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая переместила тело мальчика к мусорным контейнерам в чемодане.

12 июля сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка в чемодане. В тот же день глава Следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования. Шатову объявили в розыск, а 13 июля задержали.