В Курске отец в качестве наказания облил сына спиртом и поджег

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В городе Курске сотрудники полиции задержали отца, который поджег своего сына в воспитательных целях, сообщает пресс-служба МВД области.

В квартире, где произошел инцидент, живет многодетная семья. По предварительным данным, мать вышла в магазин, а вернувшись, обнаружила маленького ребенка в детской кроватке без одежды и с ожогами на теле.

Сын объяснил матери, что маленькая сестра пострадала из-за воспламенения, которое возникло пока тот играл со свечой и спиртом.

«Когда отец узнал о случившемся, то облил спиртом сына 2015 года рождения и поджег. К моменту прибытия полиции отца не было дома», — говорится в сообщении.

Детей госпитализировали. Полицейские задержали отца пострадавших.

В Управлении СК по Курской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство ребенка. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.