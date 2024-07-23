Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих на ₽30 тыс.

Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Суд оштрафовал главу ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК; признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на 30 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Главу организации признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Певчих в России также обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, она заочно арестована и с прошлого декабря находится в розыске.