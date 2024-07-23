 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих на ₽30 тыс.

Мария Певчих
Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Суд оштрафовал главу ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК; признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на 30 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. 

Главу организации признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд вновь оштрафовал Моргенштерна за нарушение деятельности иноагента
Политика
Алишер Моргенштерн

Певчих в России также обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, она заочно арестована и с прошлого декабря находится в розыске

Теги
Мария Певчих штраф иноагент
Материалы по теме
В Москве заочно арестовали Певчих, Ярмыш и Низовцева
Политика
МВД объявило в розыск Марию Певчих
Политика
Минюст внес в список иноагентов Певчих и двух экс-депутатов Госдумы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 12:27
Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans Спорт, 12:19
Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона Общество, 12:16
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой Политика, 12:11
Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы Бизнес, 12:10
Как правильно использовать гарантийное удержание в работе с подрядчиками Pro, 12:05
Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка Спорт, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столб дыма над Петербургом. Видео Общество, 11:58
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой Политика, 11:29