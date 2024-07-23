Движение по Крымскому мосту восстановили после перерыва

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение транспорта по Крымскому мосту, временно прекращавшееся утром 23 июля, возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на подходах к переезду.

Мост оставался закрытым около получаса. По данным на 7:00, перед перекрытием движения, в очереди на въезд со стороны Тамани стояли 480 транспортных средств. Ждать им предстояло около двух часов.

С противоположной стороны очередей на досмотр не было.

Движение по мосту иногда перекрывается из-за угрозы с воздуха. Ночью российские военные уничтожили более 15 дронов над акваторией Севастополя, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным Минобороны, ночью ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 дрон над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.