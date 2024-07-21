В очереди перед Крымским мостом скопилось более 550 машин

Фото: Марина Бабанская / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 10:00 мск скопилась очередь из 570 машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о переправе.

Очередь образовалась со стороны Тамани. Время ожидания составит около двух часов, отмечается в публикации. Со стороны Керчи проезд свободный.

Утром 21 июля российские силы ПВО в Херсонской области сбили две американские высокоточные ракеты ATACMS, летевшие на Крым.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, осколки ракет упали вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

В прошлый раз крупная очередь перед Крымским мостом скопилась 16 июля со стороны Тамани и составила более 1 тыс. машин. Минобороны сообщило, что ночью с 15 на 16 июля у западного побережья Крыма сбили беспилотник.