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Выборы президента США ,  
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Болеющий Байден по аудиосвязи подключился к предвыборной встрече Харрис

Болеющий COVID-19 Байден по аудиосвязи подключился к предвыборной встрече Харрис
Сюжет
Выборы президента США
Байден, который переносит коронавирус, пообещал работать «как проклятый» в ходе предвыборной кампании Харрис и выполнять свои президентские обязанности. На фоне изоляции главы государства стали обсуждать вопрос, жив ли он
Камала Харрис в предвыборном штабе
Камала Харрис в предвыборном штабе (Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters)

Президент США Джо Байден, который выбыл из предвыборной гонки и предложил поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократов, присоединился к встрече в ее предвыборном штабе посредством телефонного звонка, пишет The New York Times (NYT).

17 июля стало известно, что 81-летний Байден заболел коронавирусом, поэтому он прекратил публичную активность. 21 июля он объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, исходя из интересов Демократической партии. Его соперник Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена.

NYT отмечает, что на фоне этих событий в лагере крайне правых и сторонников теорий заговора стали обсуждать, жив ли Байден.

Газета пишет, что голос главы государства во время звонка был хриплым, но решительным. Он говорил в течение четырех минут.

«Я никуда не уйду. Я собираюсь быть там, в предвыборной кампании, с ней, с Камалой. Я буду работать как проклятый, и как действующий президент, добиваясь принятия законов, и как агитатор. Знаете, нам все еще нужно спасти эту демократию, и Трамп все еще представляет опасность для общества. Он представляет опасность для страны», — заявил он.

После завершения речи он остался на линии. Харрис сказала, что «приятно слышать голос нашего президента» и охарактеризовала Байдена и его супругу Джилл как «семью», которых очень любит. «Это взаимно!» — ответил на это президент.

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Харрис, выступая в штабе, назвала ситуацию со своим выдвижением «американскими горками». Она подчеркнула, что ее кампания будет больше, чем выступление против Трампа. По словам Харрис, у нее и у республиканца «два разных видения будущего нашей страны»: Трамп хочет вернуть США «во времена, когда у многих наших сограждан-американцев не было полных свобод и прав».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Камала Харрис выборы президента США коронавирус
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

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