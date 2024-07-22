В Британии показали концепт истребителя шестого поколения

На международном авиасалоне в английском Фарнборо представили новую концептуальную модель истребителя шестого поколения. Об этом сообщает британская оборонная компания BAЕ Systems, которая занимается разработкой совместно с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries.

Ожидается, что самолет поступит на вооружение в 2035 году. Новая модель отличается большим размахом крыльев, что позволяет улучшить аэродинамику. Кроме того, истребитель оснащен «интеллектуальной» системой вооружения, интерактивной кабиной и мощным радаром, способным обрабатывать в 10 тыс. раз больше данных, чем существующие системы.

Великобритания, Япония и Италия подписали соглашение о разработке инновационного сверхзвукового истребителя-невидимки в декабре 2023 года. Япония хочет создать замену своим 90 истребителям F-2, а Британия и Италия — заменить в общей сложности около 240 самолетов Eurofighter.

Россия также разрабатывает истребитель шестого поколения. Ожидается, что он появится ближе к 2050 году.