Япония, Британия и Италия договорились разработать новый истребитель

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Великобритания, Япония и Италия подписали соглашение о будущей программе боевой авиации, цель которой — разработка инновационного сверхзвукового истребителя-невидимки, сообщило британское Министерство обороны.

Согласно договору, истребитель должен совершить первый полет не позже 2035 года. Самолет призван стать «одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире». Истребитель планируют оснастить новым радаром, который сможет предоставлять в 10 тыс. раз больше данных, чем существующие системы.

Главный офис проекта будет находиться в Великобритании. Разработкой займутся крупнейшая оборонная компания страны BAE Systems, а также автомобильная компания Rolls-Royce, аэрокосмическая Leonardo UK и другие фирмы, в том числе из Японии и Италии.

Министры иностранных дел трех стран во время переговоров в Токио договорились создать координационный орган для контроля разработки истребителя, сообщает агентство Kyodo. В создании самолета будет участвовать японская Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Япония хочет создать замену своим 90 истребителям F-2, а Британия и Италия — заменить в общей сложности около 240 самолетов Eurofighter.

Как отмечает Kyodo, это первое соглашение Японии о совместной разработке оборонного оборудования с другой страной, кроме США. Стороны хотят завершить проектные работы к 2027 году, утверждают источники агентства. По их словам, японское правительство намерено вложить в проект 4 млрд йен ($28 млн).

По данным Bloomberg, речь идет о проекте истребителя шестого поколения Tempest. Концептуальную модель самолета британское Минобороны представило в 2018 году.