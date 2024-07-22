 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин назначил замминистра МЧС экс-главу Росздравнадзора Москвы

Роман Курынин
Роман Курынин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС по чрезвычайным ситуациям Романа Курынина, который ранее возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области. Указ опубликован на портале официального публикования правовых актов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что генерал-лейтенант Алексей Серко, который ранее занимал эту должность, написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Он занимал пост замминистра МЧС с 2018 года.

Глава Росздравнадзора Москвы спас стюардессу после остановки сердца
Общество
Роман Курынин

Роман Курынин — кандидат медицинских наук. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова по специальности «уролог-андролог» и долго работал практикующим врачом.

В 2017 году Курынин стал министром здравоохранения Тверской области. Позднее его назначили замглавы Росздравнадзора по Москве и области, а в августе 2020 года он возглавил ведомство.

Теги
Персоны
МЧС Владимир Путин указ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ТАСС узнал об увольнении замглавы МЧС
Общество
Глава Росздравнадзора Москвы спас стюардессу после остановки сердца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
«Спартак» начал с провала, «Зенит» — с разгрома. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета Бизнес, 00:00
Боррель назвал дату первого перевода ЕК доходов от активов России Политика, 22 июл, 23:59
Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу Политика, 22 июл, 23:52
ЕС начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией Политика, 22 июл, 23:45
В Британии показали концепт истребителя шестого поколения Технологии и медиа, 22 июл, 23:35
МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме Общество, 22 июл, 23:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом сообщил о встречах Байдена после призывов «показать» президента Политика, 22 июл, 23:04
Путин назначил замминистра МЧС экс-главу Росздравнадзора Москвы Политика, 22 июл, 23:00
Приведет ли рост ударов Израиля и хуситов друг по другу к новой войне Политика, 22 июл, 22:48
Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе Политика, 22 июл, 22:39
В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе Политика, 22 июл, 22:35
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России Общество, 22 июл, 22:32
Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей Общество, 22 июл, 22:22