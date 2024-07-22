Путин назначил замминистра МЧС экс-главу Росздравнадзора Москвы

Роман Курынин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС по чрезвычайным ситуациям Романа Курынина, который ранее возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области. Указ опубликован на портале официального публикования правовых актов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что генерал-лейтенант Алексей Серко, который ранее занимал эту должность, написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Он занимал пост замминистра МЧС с 2018 года.

Роман Курынин — кандидат медицинских наук. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова по специальности «уролог-андролог» и долго работал практикующим врачом.

В 2017 году Курынин стал министром здравоохранения Тверской области. Позднее его назначили замглавы Росздравнадзора по Москве и области, а в августе 2020 года он возглавил ведомство.