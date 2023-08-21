Глава Росздравнадзора Москвы спас стюардессу после остановки сердца
Во время перелета из Сочи в Москву руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал помощь стюардессе, у которой остановилось сердце, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)», — рассказали в Росздравнадзоре.
Судно совершило экстренную посадку в Волгограде, женщину передали реанимационной бригаде медиков и на скорой доставили в больницу.
Курынин, добавили в Росздравнадзоре, окончил Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им. И.М. Сеченова по специальности «уролог-андролог» и долго работал практикующим врачом.
SHOT пишет, что инцидент произошел на рейсе «Уральских авиалиний». Стюардессе стало плохо сразу после набора самолетом высоты, и капитан судна спросил, может ли кто-то из пассажиров помочь. Курынин откликнулся и смог запустить сердце стюардессы.
РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».
В конце мая три красноярских анестезиолога-реаниматолога, возвращавшиеся с научной конференции, помогли пассажиру, который из-за падения кровяного давления упал в обморок во время перелета из Сочи в Красноярск. Медики Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко помогли мужчине, он пришел в себя, борт продолжил полет без экстренной посадки. Врачи наблюдали за пассажиром до конца перелета, по прибытии в аэропорт мужчина отказался от помощи вызванной бригады врачей.