Глава Росздравнадзора Москвы спас стюардессу после остановки сердца

Глава московского Росздравнадзора Роман Курынин, который прежде работал врачом, сделал стюардессе непрямой массаж сердца, чем спас ей жизнь. Затем самолет сел в Волгограде и женщину доставили в больницу

Роман Курынин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Во время перелета из Сочи в Москву руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал помощь стюардессе, у которой остановилось сердце, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)», — рассказали в Росздравнадзоре.

Судно совершило экстренную посадку в Волгограде, женщину передали реанимационной бригаде медиков и на скорой доставили в больницу.

Курынин, добавили в Росздравнадзоре, окончил Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им. И.М. Сеченова по специальности «уролог-андролог» и долго работал практикующим врачом.

SHOT пишет, что инцидент произошел на рейсе «Уральских авиалиний». Стюардессе стало плохо сразу после набора самолетом высоты, и капитан судна спросил, может ли кто-то из пассажиров помочь. Курынин откликнулся и смог запустить сердце стюардессы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».

В конце мая три красноярских анестезиолога-реаниматолога, возвращавшиеся с научной конференции, помогли пассажиру, который из-за падения кровяного давления упал в обморок во время перелета из Сочи в Красноярск. Медики Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко помогли мужчине, он пришел в себя, борт продолжил полет без экстренной посадки. Врачи наблюдали за пассажиром до конца перелета, по прибытии в аэропорт мужчина отказался от помощи вызванной бригады врачей.