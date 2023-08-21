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Глава Росздравнадзора Москвы спас стюардессу после остановки сердца

Глава Росздравнадзора Москвы реанимировал стюардессу после остановки сердца
Глава московского Росздравнадзора Роман Курынин, который прежде работал врачом, сделал стюардессе непрямой массаж сердца, чем спас ей жизнь. Затем самолет сел в Волгограде и женщину доставили в больницу
Роман Курынин
Роман Курынин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Во время перелета из Сочи в Москву руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал помощь стюардессе, у которой остановилось сердце, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)», — рассказали в Росздравнадзоре.

Судно совершило экстренную посадку в Волгограде, женщину передали реанимационной бригаде медиков и на скорой доставили в больницу.

Курынин, добавили в Росздравнадзоре, окончил Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им. И.М. Сеченова по специальности «уролог-андролог» и долго работал практикующим врачом.

SHOT пишет, что инцидент произошел на рейсе «Уральских авиалиний». Стюардессе стало плохо сразу после набора самолетом высоты, и капитан судна спросил, может ли кто-то из пассажиров помочь. Курынин откликнулся и смог запустить сердце стюардессы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».

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В конце мая три красноярских анестезиолога-реаниматолога, возвращавшиеся с научной конференции, помогли пассажиру, который из-за падения кровяного давления упал в обморок во время перелета из Сочи в Красноярск. Медики Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко помогли мужчине, он пришел в себя, борт продолжил полет без экстренной посадки. Врачи наблюдали за пассажиром до конца перелета, по прибытии в аэропорт мужчина отказался от помощи вызванной бригады врачей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Куницына
Росздравнадзор
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