В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина

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Мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации областной клинической больницы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в публикации.

По словам Гладкова, дрон атаковал легковой автомобиль 21 июля в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка.

С начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, ночью 22 июля Гладков сообщил об атаке беспилотником легкового автомобиля, который ехал по дороге в селе Устинка, в результате чего пострадал водитель машины. Он получил контузию и множественные осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали город Шебекино. Там в частный дом попал снаряд, после чего в здании начался пожар. Одному мужчине осколком ранило ногу, однако от госпитализации он отказался.