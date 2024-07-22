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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации областной клинической больницы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в публикации.

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По словам Гладкова, дрон атаковал легковой автомобиль 21 июля в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка.

С начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, ночью 22 июля Гладков сообщил об атаке беспилотником легкового автомобиля, который ехал по дороге в селе Устинка, в результате чего пострадал водитель машины. Он получил контузию и множественные осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали город Шебекино. Там в частный дом попал снаряд, после чего в здании начался пожар. Одному мужчине осколком ранило ногу, однако от госпитализации он отказался.

Теги
Персоны
Белгородская область Больница дрон погибший Вячеслав Гладков легковушка
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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