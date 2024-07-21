Гладков рассказал о последствиях обстрелов Шебекино за сутки
В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области в течение суток ранения получили девять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«За последние сутки у нас пострадали девять человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации», — заявил Гладков.
Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно, они находятся дома, отметил губернатор.
Восемь многоквартирных домов, 18 частных домов и 15 автомобилей получили повреждения. В результате атак один дом полностью уничтожен, два автомобиля сгорели, добавил глава региона. Обстановку в Шебекино Гладков назвал крайне тяжелой.
20 июля Шебекино неоднократно обстреливали. В результате обстрела днем пострадали семь мирных жителей, заявил Гладков. После удара в вечернее время несколько домов и автомобилей получили повреждения.
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