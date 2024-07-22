Два человека пострадали после атаки ВСУ на Шебекино и Белгородский район

Украинские военные атаковали Шебекино и село Устинка в Белгородском районе, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Устиновке украинский дрон-камикадзе атаковал машину, которая ехала по дорогу. «Пострадал водитель. Мужчину с контузией и со множественными осколочными ранениями головы и плеча бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

В Шебекино снаряд попал в частный дом, который потом загорелся. В доме была 87-летняя женщина, ее спасли, медики не обнаружили у нее каких-либо травм, уточнил глава региона. Однако один мужчина получил осколочное ранение ноги, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Пожар в доме потушили, огнем была поражена крыша площадью 72 кв. м.