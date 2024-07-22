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Военная операция на Украине ,  
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На Украине суд отложил рассмотрение иска о назначении выборов президента

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Дубинский
Александр Дубинский (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Александра Дубинского о необходимости проведения президентских выборов в стране, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на трансляцию заседания из зала суда.

«Объявлено было, что рассмотрение дела продолжится в 15:30 16 сентября», — говорится в публикации. В суде обсуждалась возможность присутствия на заседании самого Дубинского, который сейчас находится в СИЗО.

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Политика
Александр Дубинский

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский, ссылаясь на украинскую Конституцию и избирательное законодательство, подал иск с требованием обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины.

«На Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который сделал шаги для сохранения конституционного строя <...> Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Дубинский был арестован в ноябре 2023 года, ему предъявили обвинение в государственной измене, а также участии в преступной организации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами и бывшими депутатами, а также экс-прокурором входил в состав группы, которая по заданию российских спецслужб «организовала мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене», чтобы ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но выборы так и не были назначены.

Киев ссылается на то, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Рада продлевает его каждые три месяца. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в это время менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, 84% опрошенных высказались за то, чтобы отложить голосование. В феврале 2024 года 69% респондентов выразили мнение, что Зеленский должен остаться президентом до окончания военного положения.

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Украина СИЗО иск в суд выборы президента Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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