Депутат Рады из СИЗО потребовал через суд провести выборы президента

Александр Дубинский (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить в стране выборы президента. Об этом говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Он отметил, что один обратился в суд с подобным требованием и таким образом стал единственным «гражданином и народным депутатом, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя».

Последние выборы президента на Украине состоялись 31 марта 2019 года, на них победил Владимир Зеленский. Спустя пять лет, в марте 2024 года, в стране должны были пройти новые выборы, однако по украинской Конституции их проведение запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции.

Зеленский в ноябре 2023 года отмечал, что выборы на Украине во время вооруженного конфликта неприемлемы, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — говорил тогда он.

Дубинский был арестован в ноябре 2023 года, ему предъявили обвинение в госизмене, а также участии в преступной организации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами и бывшими депутатами, а также экс-прокурором входил в состав группы, которая по заданию российских спецслужб «организовала мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене», чтобы ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Депутат Рады находится под американскими санкциями.