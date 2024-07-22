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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады из СИЗО потребовал через суд провести выборы президента

Депутат Рады из СИЗО потребовал через суд провести выборы президента Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Дубинский
Александр Дубинский (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить в стране выборы президента. Об этом говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Он отметил, что один обратился в суд с подобным требованием и таким образом стал единственным «гражданином и народным депутатом, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя».

Последние выборы президента на Украине состоялись 31 марта 2019 года, на них победил Владимир Зеленский. Спустя пять лет, в марте 2024 года, в стране должны были пройти новые выборы, однако по украинской Конституции их проведение запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции.

Зеленский в ноябре 2023 года отмечал, что выборы на Украине во время вооруженного конфликта неприемлемы, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — говорил тогда он.

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Дубинский был арестован в ноябре 2023 года, ему предъявили обвинение в госизмене, а также участии в преступной организации. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами и бывшими депутатами, а также экс-прокурором входил в состав группы, которая по заданию российских спецслужб «организовала мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене», чтобы ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Депутат Рады находится под американскими санкциями.

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Украина выборы президента СИЗО Рада
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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