В Москве ликвидировали пожар в Центре цифровизации образования

Фото: АГН «Москва»

Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве полностью потушили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Огонь охватил 700 кв. м, для его тушения привлекли вертолет. Ранее в МЧС сообщили, что здание самостоятельно покинули 100 человек.

Центр цифровизации образования расположен у станции метро «Улица 1905 года». На улице Пресненский Вал перекрыли движение во время пожара. О его восстановлении столичный дептранс пока не сообщил. Южный вестибюль станции метро временно перекрывали.