В Москве ликвидировали пожар в Центре цифровизации образования
Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве полностью потушили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Огонь охватил 700 кв. м, для его тушения привлекли вертолет. Ранее в МЧС сообщили, что здание самостоятельно покинули 100 человек.
Центр цифровизации образования расположен у станции метро «Улица 1905 года». На улице Пресненский Вал перекрыли движение во время пожара. О его восстановлении столичный дептранс пока не сообщил. Южный вестибюль станции метро временно перекрывали.
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