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Путин подписал закон о социальных счетах для россиян с невысоким доходом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане с низким доходом смогут открывать социальный банковский счет и вклад. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Открывать социальные счета и вклады смогут граждане, которые получают меры социальной поддержки, следует из справки государственно-правового управления. Сделать это можно будет с помощью портала «Госуслуги» в электронном формате.

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Максимальная сумма вклада — 50 тыс. руб. Проценты будут выплачиваться каждый месяц, максимальную процентную ставку по вкладам физических лиц сроком до года будет устанавливать банк.

Кроме того, соответствующая категория граждан сможет открывать один социальный банковский счет с начислением дохода на остаток денежных средств. Проценты будут начисляться ежедневно:

  • по ставке не менее одной второй, действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России, на остаток до 50 тыс. руб.;
  • по ставке, установленной в договоре социального банковского счета, на остаток свыше 50 тыс. руб.

За перевод со счета средств в размере до 20 тыс. руб. в месяц банки не будут взимать комиссию.

Законопроект был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 17 июля. Новые меры, за исключением некоторых положений, вступят в силу 1 июля 2025 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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