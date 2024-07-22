Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция сможет получать данные, которые составляют врачебную тайну, о пациентах с психическими заболеваниями, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новому закону органам внутренних дел будут доступны сведения о людях «с хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к общественно опасным действиям. В рамках этого наблюдения полиция и медучреждения должны вести «обмен информацией», говорится в тексте документа.

Кроме того, в соответствии с законом по запросу МВД допускается раскрытие сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его представителя. Эта мера относится также и к людям с диагнозом «алкоголизм».

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

19 июля российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому медучреждения будут должны предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям, входящим в структуру ФСИН, сведения о педофилах.

По действующему законодательству уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) не могут получать информацию о принудительном лечении педофилов без согласия самих пациентов или их законных представителей. Поэтому авторы законопроекта предложили сделать возможным для УИИ получение таких сведений без их согласия.