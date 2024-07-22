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Новые законы в России ,  
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Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция сможет получать данные, которые составляют врачебную тайну, о пациентах с психическими заболеваниями, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новому закону органам внутренних дел будут доступны сведения о людях «с хроническими или затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к общественно опасным действиям. В рамках этого наблюдения полиция и медучреждения должны вести «обмен информацией», говорится в тексте документа.

Кроме того, в соответствии с законом по запросу МВД допускается раскрытие сведений, составляющих врачебную тайну, без разрешения пациента или его представителя. Эта мера относится также и к людям с диагнозом «алкоголизм».

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

ФНС обяжут предоставлять ФСБ данные о регистрации смерти и брака
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Фото:Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

19 июля российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому медучреждения будут должны предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям, входящим в структуру ФСИН, сведения о педофилах.

По действующему законодательству уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) не могут получать информацию о принудительном лечении педофилов без согласия самих пациентов или их законных представителей. Поэтому авторы законопроекта предложили сделать возможным для УИИ получение таких сведений без их согласия.

Теги
Персоны
МВД психическое расстройство Владимир Путин законы данные
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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