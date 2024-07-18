ФНС обяжут предоставлять ФСБ данные о регистрации смерти и брака

Спецслужба может получить доступ к сведениям из госреестра ЗАГС — в частности, о регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, перемены имени, следует из поправок, одобренных комитетом Думы по безопасности

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ФСБ может получить доступ к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, речь идет о государственной регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, перемены имени, установления отцовства, а также о внесении изменений в записи ЗАГС, следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об одобренных поправках пишет ТАСС. Их предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния».

Федеральную налоговую службу (ФНС), как оператора госреестра ЗАГС, обяжут предоставлять эти данные спецслужбе. Сейчас их могут получить МВД, Минздрав, Росстат, Минцифры, Социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, а также избиркомы.

Кроме того, согласно поправкам, «в целях обеспечения собственной безопасности» ФСБ сможет обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала, в том числе биометрические данные, без их согласия.

В июне президент Владимир Путин пописал указ, который позволяет ФСБ участвовать в наборе призывников на военную службу «в целях комплектования органов безопасности». Ведомство также получило доступ к документам граждан, подлежащих призыву. До этого Путин разрешил призывникам проходить службу в пограничных войсках ФСБ, кроме тех, кто был признан иноагентом, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также тех, у кого есть непогашенная судимость или кто употреблял наркотики.