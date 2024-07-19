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В Госдуму внесли проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны о педофилах

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому медучреждения будут должны предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям, входящим в структуру ФСИН, сведения о педофилах. Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс и закон «Об основах охраны здоровья граждан». Медицинские организации хотят обязать предоставлять ФСИН информацию, которая составляет врачебную тайну, чтобы контролировать применение принудительных медицинских мер в отношении педофилов.

Путин подписал закон об усилении контроля за педофилами
Политика
Фото:Guang Niu / Getty Images

«Предлагается наделить Минюст России совместно с Минздравом России полномочием на утверждение порядка осуществления соответствующего контроля УИИ (уголовно-исполнительными инспекциями. — РБК)», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

По действующему законодательству, УИИ не могут получать от медучреждений информацию о принудительном лечении педофилов без согласия самих пациентов или их законных представителей. Поэтому авторы законопроекта предлагают сделать возможным получение УИИ таких сведений без их согласия.

По статистике, которую приводят авторы законопроекта, в 2023 году на учете УИИ состояло 55 лиц, осужденных за педофилию. 27 из них назначили прохождение принудительного лечения.

Законопроект был зарегистрирован 18 июля.

В феврале 2024 года Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами. Депутаты предложили запретить осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних посещать места массового скопления детей. В частности, речь идет об образовательных, спортивных и оздоровительных объектах, а также об организациях детского отдыха. В апреле закон подписал российский президент Владимир Путин.

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Теги
Госдума законопроект врачебная тайна педофилы ФСИН контроль
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