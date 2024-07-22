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В Астрахани из-за возгорания сухой травы произошел крупный пожар

В Астрахани из-за возгорания сухой травы произошел крупный пожар
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В Астрахани в местном садовом товариществе «Факел» произошел пожар на площади по фронту — 1,5 тыс. м, сообщает пресс-служба МЧС.

В 15:40 мск на месте пожара объявлена его локализация.

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По данным МЧС, огонь возник из-за возгорания камыша и сухой травы в СНТ «Факел». Затем пламя охватило нежилые постройки и повредило 14 зданий. Пожар тушат более 60 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По данным МЧС по Астраханской области, сообщение о возгорании поступило в 13:49 по местному времени (12:49 мск). Изначально огонь распространился по фронту в 600 м.

16 июля пожар площадью 1,5 тыс. м произошел в Ялте. Там рядом с местной гостиницей загорелся лес. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Теги
Пожар Астрахань МЧС пожарные сухая трава
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