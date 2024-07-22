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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры удара «Искандера-М» по ангару с РСЗО HIMARS

«Искандер-М» уничтожил РСЗО HIMARS в Николаевской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры удара «Искандера-М» по ангару с РСЗО HIMARS
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Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS в селе Новопетровка Николаевской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Пусковая установка и обслуживавшие ее украинские солдаты уничтожены, добавили в министерстве.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении российскими военнослужащими пусковой установки HIMARS и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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РСЗО &laquo;Град&raquo;

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin. Установки этих систем могут запускать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты типа MLRS, а также управляемые GMLRS, ATACMS и PrSM.

После начала Россией военной операции на Украине США и их союзники пообещали передать ВСУ более 20 РСЗО HIMARS.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин утверждал, что армия «щелкает, как орехи», оружие США на Украине.

Теги
Минобороны Военная операция на Украине РСЗО HIMARS Искандер
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