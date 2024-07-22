Минобороны сообщило об ударе по позициям ВСУ из РСЗО «Град»

РСЗО «Град» (Фото: Александр Река / ТАСС)

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили укрепленные позиции с живой силой Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

В этом районе также были сосредоточены резервы украинской армии, добавили в ведомстве. Удар в ночное время нанесла группа войск «Север».

Уничтожение цели военные проверили с помощью беспилотника, о местонахождении противника артиллеристам сообщили разведчики.

«Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей», — заявил старший офицер батареи с позывным «Сапфир».

21 июля Минобороны сообщило, что российский войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов ВСУ. Помимо этого, российские силы ПВО за сутки уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также 40 украинских дронов самолетного типа.