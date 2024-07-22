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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МИДе оценили отказ Франции пустить часть журналистов из России на Игры

Захарова раскритиковала отказ Франции пустить журналистов из России на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Виды Парижа
Виды Парижа (Фото: David Ramos / Getty Images)

Соблюдение прав журналистов и свободы слова для властей Франции является пустым звуком, заявила «РИА Новости» представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ французской стороны на выдачу аккредитации на Олимпийские игры в Париже части журналистов из России.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон. — РБК) и его компашки — пустой звук», — сказала она.

В аккредитации на Олимпиаду было отказано пяти сотрудникам «РИА Новости Спорт». Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что запросы российских журналистов были отклонены из-за риска шпионажа и кибератак.

Решение об отказе в аккредитации приняло Олимпийское консульство, сформированное из членов МВД и МИД Франции и других европейских государств.

Пяти российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду
Спорт
Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что россияне будут допущены на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев.

В марте в МОК сообщили, что в Играх смогут участвовать не более 55 россиян, однако в официальную заявку, опубликованную 18 июля на сайте Олимпиады, вошли имена лишь 15 спортсменов из России.

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Олимпийские игры Франция Париж Мария Захарова журналисты МИД Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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