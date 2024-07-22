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Суд заочно арестовал главреда «Скат media» и координатора «Весны»

Лев Гяммер
Лев Гяммер (Фото: leohammer / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (признано иноагентом и экстремистской организацией и запрещено) Глеба Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гяммера и Кондратьева (внесены в список террористов и экстремистов) обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 282.1 — организация экстремистского сообщества;
  • ч. 2 ст. 239 — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан;
  • ч. 1.1 ст. 212 — массовые беспорядки;
  • п. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 — дискредитация российских войск;
  • ч. 4 ст. 354.1 — реабилитация нацизма;
  • ч. 3 ст. 280.4 — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Главреда «Скат media» и координатора «Весны» арестовали на два месяца, срок будет отсчитываться с момента их экстрадиции или задержания на территории России.

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Гяммер занимал должность координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре (штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России). Он уехал из страны и живет в Варшаве.

В декабре 2022 года суд в Петербурге признал движение «Весна» экстремистским. У нескольких активистов объединения прошли обыски, в отношении шестерых возбуждены уголовные дела.

Теги
заочный арест экстремизм Басманный суд
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