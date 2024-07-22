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Общество ,  
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В Якутии обнаружили обломки пропавшего частного вертолета Robinson

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson R44 завершились, в результате крушения погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трое пассажиров», — говорится в сообщении.

Утром 22 июля приостановленные из-за непогоды поиски вертолета возобновили, на место отправилась поисково-спасательная группа с медицинскими работниками, заявили в ведомстве. Менее чем через час прокуратура объявила об обнаружении обломков Robinson.

Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson остановили из-за непогоды
Общество
Вертолёт Robinson R44

Robinson R44 с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал 19 июля. Следователи начали проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Спасатели вылетели на поиски 21 июля, в спасательной операции задействовали вертолет Ми-8. Как отметили в прокуратуре, наземные поиски вертолета могли занять около шести суток, 450 км спасателям нужно было пройти по реке Алдан.

Теги
Вертолет Якутия транспортная прокуратура
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Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson остановили из-за непогоды
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В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту
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