Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson остановили из-за непогоды

Пропавший в Якутии частный вертолет Robinson R44 пока не удалось обнаружить, поисково-спасательную операцию приостановили из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 км не получилось из-за ухудшения метеоусловий», — говорится в публикации. Вертолет «Полярных авиалиний» со спасателями и медиками вернулся на аэродром. Ожидается, что поиски возобновят завтра, если позволит погода.

Robinson R44 с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в ночь на 19 июля. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса). Спасатели вылетели на поиски 21 июля. Как отметили в прокуратуре, наземные поиски вертолета могут занять около шести суток, 450 км спасателям нужно пройти по реке Алдан.