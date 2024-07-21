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Спасатели вылетели на поиски пропавшего частного вертолета в Якутии

Спасатели вылетели на поиски пропавшего 19 июля частного вертолета в Якутии
Фото: Росавиация
Фото: Росавиация

Спасательное воздушное судно вылетело на поиски частного вертолета Robinson R44, пропавшего 19 июля в Якутии, сообщила пресс-служба Росавиации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетел в 09:40 мск из аэропорта Маган в Якутске, на его борту находятся три спасателя и два медицинских сотрудника. По данным Росавиации, предполагаемый район пропажи Robinson R44 — Алдано-Учурский хребет на границе Алданского района Якутии и Хабаровского края.

«Поисково-спасательное воздушное судно находилось в постоянной готовности к вылету, но до сих пор он осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета R44», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, наземные поиски вертолета могут занять около шести суток, из которых 450 км — путь по реке Алдан.

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Вертолет Robinson R44II

Robinson R-66, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал 19 июля. У него сработал аварийный маяк, однако пилот на связь не вышел. «РИА Новости» писали, что вертолет пропал в 80 км от села Чагда в Якутии. ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС называл расстояние от аэропорта Маган до места срабатывания маяка 440 км.

Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

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Теги
Россия Якутия Вертолет Ми-8 частный вертолет вертолет Robinson
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