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Общество ,  
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Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов

Лесной пожар, который вспыхнул в турецком Измире, добрался до населенных пунктов из-за сильного ветра, сообщает телеканал A Haber.

CNN Türk отмечает, что из-за приближения огня эвакуировали загоны с оыцами. По информации телеканала, граждане тушили пожар, приближающийся к их домам, самостоятельно — из шлангов.

Местный пчеловод рассказал ODATV, что у него сгорели около 80 ульев, спасти удалось только 20.

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В тушении пожара задействовали десятки единиц техники, в том числе семь самолетов и 16 вертолетов. Когда стемнело, на место пожара прибыли вертолеты, оснащенные системой ночного видения.

Лесной пожар вспыхнул днем 18 июля. Международный аэропорт Измира работал с перебоями — отправления задерживались на несколько часов, а рейсы, следующие в город, перенаправляли. Причина пожара пока не установлена. Во многих районах Турции температура воздуха в последние дни достигала плюс 40 градуса.

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