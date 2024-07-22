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Военная операция на Украине ,  
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Над Астраханской областью сбили пять украинских дронов

Минобороны: над Астраханской областью сбили пять украинских БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Астраханской областью пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку БПЛА пресекли около 7:00 мск, добавили в ведомстве.

Об отражении удара написал губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, дроны сбили над северной частью региона, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО сработали штатно.

Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников
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Фото:Global Look Press

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 22 июля силы ПВО сбили 75 дронов над Россией. Более половины — 47 БПЛА — уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями. В Туапсе при атаке беспилотниками начался пожар на предприятии, его потушили.


 

Теги
Астраханская область Военная операция на Украине Минобороны
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