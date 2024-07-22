Над Астраханской областью сбили пять украинских дронов

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Астраханской областью пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку БПЛА пресекли около 7:00 мск, добавили в ведомстве.

Об отражении удара написал губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, дроны сбили над северной частью региона, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО сработали штатно.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 22 июля силы ПВО сбили 75 дронов над Россией. Более половины — 47 БПЛА — уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями. В Туапсе при атаке беспилотниками начался пожар на предприятии, его потушили.